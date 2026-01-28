Экономист Григорьев оценил угрозу обвала доллара

Доллар продолжит постепенно ослабевать, но его резкий обвал в ближайшем будущем маловероятен. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
По его мнению, американская валюта со временем потеряет статус ключевой в мировой финансовой системе, но сохранит свои позиции в обозримой перспективе. Это связано с тем, что экономика США, несмотря на снижение своего глобального веса, по-прежнему занимает первое место в мире, обеспечивая фундамент для доллара.
Эксперт отметил, что даже противники США вынуждены использовать доллар в расчетах, поскольку ему пока нет реальной альтернативы. Массовая продажа американских гособлигаций, которая могла бы обвалить валюту, маловероятна, так как нанесет ущерб всей мировой финансовой системе.
Тем не менее, постепенное ослабление доллара будет продолжаться. Ускорить этот процесс могут два фактора. Первый — дальнейшее ослабление экономики США на фоне торговых и валютных конфликтов. Второй — потеря Соединенными Штатами политического влияния в мире и обострение внутренней обстановки.
Григорьев заключил, что, хотя доллар вызывает растущее беспокойство, предрекать его крах в ближайшее время было бы преждевременно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы заставить доллар расти или падать, подобно игрушке йо-йо.