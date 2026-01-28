Экономист Григорьев оценил угрозу обвала доллара

По его мнению, американская валюта со временем потеряет статус ключевой в мировой финансовой системе, но сохранит свои позиции в обозримой перспективе. Это связано с тем, что экономика США, несмотря на снижение своего глобального веса, по-прежнему занимает первое место в мире, обеспечивая фундамент для доллара.