ФРС США заморозила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам своего январского заседания приняла решение сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 3,5−3,75% годовых.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам своего январского заседания приняла решение сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 3,5−3,75% годовых. Согласно официальному пресс-релизу регулятора, американский центробанк пока воздержался от дальнейшего смягчения монетарной политики.

Решение финансового ведомства полностью совпало с консенсус-прогнозом экспертов. Как следует из документа, текущий уровень ставки признан оптимальным для балансировки экономических рисков на начало 2026 года. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Таким образом, ФРС временно приостановила цикл снижения стоимости заимствований, который активно продолжался в последние месяцы.

До нынешней паузы американский регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия. В прошлом году в период с сентября по декабрь ставка была снижена трижды, опустившись с уровня 4−4,25% до нынешних значений. Этому предшествовал длительный период жесткой политики: исторический пик в 5,25−5,5% годовых был достигнут еще в июле 2023 года и удерживался на протяжении восьми заседаний подряд. Первое послабление произошло лишь в сентябре 2024 года, когда ставка была урезана сразу на 50 базисных пунктов, а последующие корректировки в ноябре и декабре того же года закрепили тренд на удешевление кредитных ресурсов, который теперь поставлен на паузу.

