ФРС США заморозила базовую ставку

До нынешней паузы американский регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия. В прошлом году в период с сентября по декабрь ставка была снижена трижды, опустившись с уровня 4−4,25% до нынешних значений. Этому предшествовал длительный период жесткой политики: исторический пик в 5,25−5,5% годовых был достигнут еще в июле 2023 года и удерживался на протяжении восьми заседаний подряд. Первое послабление произошло лишь в сентябре 2024 года, когда ставка была урезана сразу на 50 базисных пунктов, а последующие корректировки в ноябре и декабре того же года закрепили тренд на удешевление кредитных ресурсов, который теперь поставлен на паузу.