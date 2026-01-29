Reuters узнал о послаблениях в проекте ЕС по отказу от газа из России

Однако это требование не будет применяться к основным существующим поставщикам и к странам, где ЕС считает низким риск попадания российского газа в их экспорт. Речь идет о странах, которые сами отказались от российского газа или не имеют импортной инфраструктуры, через которые российские поставки могли бы попасть в ее сеть.