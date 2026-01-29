Нацбанк заметно поднял курс евро и опустил курс доллара на 29 января

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 29 января, четверг. Так, в середине рабочей недели подросли курс евро и курс доллара, а курс российского рубля понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на четверг, 29 января, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8508 белорусского рубля, 1 евро — 3,4172 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7412 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в среду, 28 января, курс евро и курс российского рубля стали выше, а курс доллара стал ниже. Ощутимее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0085 белрубля, курс евро подрос на 0,0183 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0059 белрубля.
Тем временем Совмин Беларуси установил новые тарифы на нотариальные услуги.