Нацбанк заметно поднял курс евро и опустил курс доллара на 29 января

Нацбанк Беларуси увеличил курс евро и курс российского рубля, но уменьшил курс доллара на 29 января, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 29 января, четверг. Так, в середине рабочей недели подросли курс евро и курс доллара, а курс российского рубля понизился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге на четверг, 29 января, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8508 белорусского рубля, 1 евро — 3,4172 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7412 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, которые действовали в среду, 28 января, курс евро и курс российского рубля стали выше, а курс доллара стал ниже. Ощутимее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0085 белрубля, курс евро подрос на 0,0183 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0059 белрубля.

Тем временем Совмин Беларуси установил новые тарифы на нотариальные услуги.

