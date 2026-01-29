Коробками и паллетами обрастает контейнерная площадка в центре Хабаровска

«Вывоз твердых коммунальных отходов по указанному адресу осуществляется ежедневно. Вывоз крупногабаритных отходов — раз в неделю. Следующий вывоз по графику состоится завтра. Также главным управлением и региональным оператором направлена информация в управляющую компанию для принятия мер в части соблюдения и контроля санитарного состояния контейнерной площадки», — сообщили в региональном Госконтроле.