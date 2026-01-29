Коробками и паллетами обрастает контейнерная площадка в центре Хабаровска

По их мнению, причина — в поведении владельцев магазинов и кафе, которые выбрасывают туда свой мусор.
«Близлежащие организации приносят свои коробки. Эту кучу мы наблюдаем с конца 2025 года», — жалуется Максим.
В региональном Госконтроле сообщили, что вывоз крупногабаритных отходов с данной площадки осуществляется раз в неделю. Однако помойка все равно продолжает захламляться. Жители просят принять соответствующие меры и помочь разобраться с произволом.
«Вывоз твердых коммунальных отходов по указанному адресу осуществляется ежедневно. Вывоз крупногабаритных отходов — раз в неделю. Следующий вывоз по графику состоится завтра. Также главным управлением и региональным оператором направлена информация в управляющую компанию для принятия мер в части соблюдения и контроля санитарного состояния контейнерной площадки», — сообщили в региональном Госконтроле.