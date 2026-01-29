Tesla прекратит производство моделей S и X

«У меня есть новости, их не вполне можно назвать плохими, но они заключаются в том, что пришло время завершить программы моделей S и X, отправив их в почетную отставку. Это объясняется тем, что мы движемся к будущему, основанному на автономности. Если вы заинтересованы в покупке моделей S и X, то сейчас самое время заказать их, поскольку мы рассчитываем сворачивать производство моделей S и X в следующем квартале», — сказал предприниматель.