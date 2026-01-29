Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость золота достигла $5 350 и обновила исторический максимум

Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex, входящей в структуру Нью-Йоркской товарной биржи, достигла нового исторического максимума. В ходе торгов котировки превысили уровень 5 350 долларов за тройскую унцию.

По состоянию на 23:28 по московскому времени 28 января цена драгметалла составляла 5 353,08 доллара за унцию, продемонстрировав рост на 2,22 процента.

К полуночи 29 января рост ускорился, и стоимость золота увеличилась до 5 382,52 доллара за тройскую унцию. Таким образом, прирост цен к этому моменту достиг 2,69 процента.

Ранее апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 133,9 доллара до 5254,5 доллара за тройскую унцию.