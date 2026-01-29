Под КРТ в Новосибирской области выделили 827 гектаров

В рамках этой работы предстоит расселить почти 166 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а взамен построить порядка 7,3 миллиона «квадратов» нового.
Как отметил министр строительства региона Дмитрий Богомолов, КРТ — это инструмент для создания гармоничных жилых районов. Он позволяет синхронизировать возведение жилья со строительством социальных объектов, расселять людей из ветхого фонда и проводить реновацию центральной части городов, включая частный сектор.
На сегодняшний день в области уже запущено 47 проектов КРТ, большинство из которых находятся в Новосибирске. Крупнейшие из них, такие как микрорайон «Клюквенный» и «СмартСити-Новосибирск», реализуются правительством Новосибирской области, в частности через регионального оператора КРТ АО «АРЖС НСО».
В рамках механизма комплексного развития территорий уже расселены и снесены дома площадью 24,5 тысяч квадратных метров, а также выданы разрешения на строительство почти 533 квадратных метров нового жилья.
