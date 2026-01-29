Под КРТ в Новосибирской области выделили 827 гектаров

На сегодняшний день в области уже запущено 47 проектов КРТ, большинство из которых находятся в Новосибирске. Крупнейшие из них, такие как микрорайон «Клюквенный» и «СмартСити-Новосибирск», реализуются правительством Новосибирской области, в частности через регионального оператора КРТ АО «АРЖС НСО».