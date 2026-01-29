Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, когда выгодно покупать валюту

При текущем уровне ключевой ставки Центрального банка рублёвые активы демонстрируют привлекательную доходность, однако валютные инструменты всё ещё сохраняют свои преимущества, особенно в условиях экономической нестабильности.

Источник: ДЕЙТА

Об этом в комментарии агентству «Прайм» рассказала экономист Таисия Вепренцева, сообщает ИА DEITA.RU.

По её словам, в условиях высоких ставок валюты остаются эффективным инструментом диверсификации — особенно когда наблюдается системное ослабление национальной денежной единицы под влиянием внешних факторов: роста цен на сырьё, изменения монетарной политики ведущих экономик или структурных сдвигов в торговле.

Среди наиболее перспективных валют для инвесторов Вепренцева выделила «сырьевые» — те, чья стоимость напрямую связана с экспортом природных ресурсов: канадский и австралийский доллар, норвежская крона, южноафриканский рэнд и чилийский песо.

Их курс, как объяснила эксперт, часто реагирует на колебания цен на нефть, газ, металлы и сельхозпродукцию, что делает их хорошим индикатором глобальных трендов в экономике. Для более осторожных инвесторов, стремящихся к стабильности, эксперт рекомендует включить в портфель швейцарский франк — традиционно воспринимаемый как «убежище».

Также заслуживает внимание и дирхам ОАЭ, считает специалист. Его курс жёстко привязан к доллару США, что делает «зеркальным» в отношении рубля. Благодаря этому он часто используется в расчётах как дополнительный инструмент для хеджирования валютных рисков в связке с долларом, заключила аналитик.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше