Россиянам объяснили, когда выгодно покупать валюту

Об этом в комментарии агентству «Прайм» рассказала экономист Таисия Вепренцева, сообщает ИА DEITA.RU.
По её словам, в условиях высоких ставок валюты остаются эффективным инструментом диверсификации — особенно когда наблюдается системное ослабление национальной денежной единицы под влиянием внешних факторов: роста цен на сырьё, изменения монетарной политики ведущих экономик или структурных сдвигов в торговле.
Среди наиболее перспективных валют для инвесторов Вепренцева выделила «сырьевые» — те, чья стоимость напрямую связана с экспортом природных ресурсов: канадский и австралийский доллар, норвежская крона, южноафриканский рэнд и чилийский песо.
Их курс, как объяснила эксперт, часто реагирует на колебания цен на нефть, газ, металлы и сельхозпродукцию, что делает их хорошим индикатором глобальных трендов в экономике. Для более осторожных инвесторов, стремящихся к стабильности, эксперт рекомендует включить в портфель швейцарский франк — традиционно воспринимаемый как «убежище».
Также заслуживает внимание и дирхам ОАЭ, считает специалист. Его курс жёстко привязан к доллару США, что делает «зеркальным» в отношении рубля. Благодаря этому он часто используется в расчётах как дополнительный инструмент для хеджирования валютных рисков в связке с долларом, заключила аналитик.