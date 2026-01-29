Samsung встроит в S26 защиту от подглядывания в экран

СЕУЛ, 29 января. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung Electronics анонсировала режим конфиденциальности, скрывающий экран телефона от посторонних глаз. Новинка будет встроена в готовящийся к выходу флагман компании S26.
«Наши телефоны — это наше личное пространство, но мы используем их в самых неприватных местах. В автобусе, в лифте и везде, где мы стоим в очереди, наше цифровое “грязное белье” выставляется на всеобщее обозрение. Именно поэтому Samsung вскоре представит новый уровень конфиденциальности, который защитит ваш телефон от посторонних глаз, где бы вы ни находились. Вы сможете проверять сообщения или вводить пароль в общественном транспорте, не задумываясь о том, кто может за вами наблюдать», — говорится в сообщении на сайте Samsung.
В релизе отмечается, что пользователи смогут настроить уровень защиты в зависимости от потребностей, например, можно будет скрыть от окружающих всплывающие окна уведомлений, конкретные приложения или весь экран.
В феврале пройдет традиционная презентация компании Galaxy Unpacked, на которой Samsung, как ожидается, и представит обновленную линейку смартфонов Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.