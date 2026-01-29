Samsung встроит в S26 защиту от подглядывания в экран

«Наши телефоны — это наше личное пространство, но мы используем их в самых неприватных местах. В автобусе, в лифте и везде, где мы стоим в очереди, наше цифровое “грязное белье” выставляется на всеобщее обозрение. Именно поэтому Samsung вскоре представит новый уровень конфиденциальности, который защитит ваш телефон от посторонних глаз, где бы вы ни находились. Вы сможете проверять сообщения или вводить пароль в общественном транспорте, не задумываясь о том, кто может за вами наблюдать», — говорится в сообщении на сайте Samsung.