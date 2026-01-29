Производство модульных котельных для Дальнего Востока откроют на ТОР «Хабаровск»

Новым резидентом ТОР «Хабаровск» стала компания «НПП “Теплосервис”. Инвестор реализует масштабный проект по созданию высокотехнологичного производства блочно-модульных котельных. В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект инвестируется 144 млн рублей, создается более 47 рабочих мест. Ввод производства намечен на 2027 год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Производство будет ориентировано на выпуск автоматизированных БМК четырех видов мощностью от 0,2 до 5 МВт, работающих на различных видах топлива: газе, угле и пеллетах. Продукция предназначена для комплексной замены устаревших мазутных котельных в населённых пунктах и на промышленных объектах ДФО, а также для обеспечения теплом новых социальных и коммерческих объектов», — сообщил директор ООО «НПП “Теплосервис” Александр Шалунов.
По его словам, статус резидента ТОР «Хабаровск» с предоставляемыми налоговыми льготами и мерами поддержки является важным условием для реализации проекта в намеченные сроки и способствует повышению его общей экономической эффективности. Инвестиции будут направлены на строительство зданий, создание автономной инженерной инфраструктуры и закупку современного оборудования, включая станки с ЧПУ для плазменной резки и гибки металла, сварочные посты и покрасочную камеру. Производственный комплекс будет включать цех металлоконструкций, покрасочную камеру и цех финальной сборки. Выпускаемые котельные будут полностью автоматизированы, что позволит минимизировать затраты на их эксплуатацию.
«Приход компании “НПП “Теплосервис” на ТОР “Хабаровск” — значимый шаг в развитии местного производства высокотехнологичного инженерного оборудования. Проект окажет влияние на развитие в регионе современной компетенции в сфере энергетического машиностроения. Он также соответствует нашей стратегии по развитию на ТОР “Хабаровск” именно несырьевых, индустриальных проектов с высокой добавленной стоимостью”, — отметил директор КРДВ Хабаровск Алексей Разин.
