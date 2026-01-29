Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство модульных котельных для Дальнего Востока откроют на ТОР «Хабаровск»

Новый резидент вложит в проект 144 млн рублей.

Источник: AmurMedia

Новым резидентом ТОР «Хабаровск» стала компания «НПП “Теплосервис”. Инвестор реализует масштабный проект по созданию высокотехнологичного производства блочно-модульных котельных. В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект инвестируется 144 млн рублей, создается более 47 рабочих мест. Ввод производства намечен на 2027 год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Производство будет ориентировано на выпуск автоматизированных БМК четырех видов мощностью от 0,2 до 5 МВт, работающих на различных видах топлива: газе, угле и пеллетах. Продукция предназначена для комплексной замены устаревших мазутных котельных в населённых пунктах и на промышленных объектах ДФО, а также для обеспечения теплом новых социальных и коммерческих объектов», — сообщил директор ООО «НПП “Теплосервис” Александр Шалунов.

По его словам, статус резидента ТОР «Хабаровск» с предоставляемыми налоговыми льготами и мерами поддержки является важным условием для реализации проекта в намеченные сроки и способствует повышению его общей экономической эффективности. Инвестиции будут направлены на строительство зданий, создание автономной инженерной инфраструктуры и закупку современного оборудования, включая станки с ЧПУ для плазменной резки и гибки металла, сварочные посты и покрасочную камеру. Производственный комплекс будет включать цех металлоконструкций, покрасочную камеру и цех финальной сборки. Выпускаемые котельные будут полностью автоматизированы, что позволит минимизировать затраты на их эксплуатацию.

«Приход компании “НПП “Теплосервис” на ТОР “Хабаровск” — значимый шаг в развитии местного производства высокотехнологичного инженерного оборудования. Проект окажет влияние на развитие в регионе современной компетенции в сфере энергетического машиностроения. Он также соответствует нашей стратегии по развитию на ТОР “Хабаровск” именно несырьевых, индустриальных проектов с высокой добавленной стоимостью”, — отметил директор КРДВ Хабаровск Алексей Разин.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что резидент ТОР «Хабаровск» поставил на СВО 120 автовездеходов.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше