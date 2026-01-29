Производство модульных котельных для Дальнего Востока откроют на ТОР «Хабаровск»

По его словам, статус резидента ТОР «Хабаровск» с предоставляемыми налоговыми льготами и мерами поддержки является важным условием для реализации проекта в намеченные сроки и способствует повышению его общей экономической эффективности. Инвестиции будут направлены на строительство зданий, создание автономной инженерной инфраструктуры и закупку современного оборудования, включая станки с ЧПУ для плазменной резки и гибки металла, сварочные посты и покрасочную камеру. Производственный комплекс будет включать цех металлоконструкций, покрасочную камеру и цех финальной сборки. Выпускаемые котельные будут полностью автоматизированы, что позволит минимизировать затраты на их эксплуатацию.