Комсомольские Superjet-100 начнут собирать по лицензии в Индии

HAL получит лицензию на сборку самолёта, производство узлов, деталей и комплектующих, а также на их ремонт и обслуживание.

Источник: РИА "Новости"

Объединённая авиастроительная корпорация и индийская Hindustan Aeronautics Limited подписали договор о лицензионном производстве региональных самолётов Superjet 100 в Индии. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.

Документ фиксирует, что индийская сторона поможет ОАК пройти сертификацию и валидацию типа SJ-100 в Индии. HAL получит лицензию на сборку самолёта, производство узлов, деталей и комплектующих, а также на их ремонт и обслуживание. ОАК в свою очередь окажет партнёрам полную техническую поддержку, консультации и помощь в организации производства.

Соглашение стало продолжением договорённостей, достигнутых в октябре 2025 года в Москве. Superjet 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный реактивный лайнер нового поколения, предназначенный для региональных перевозок. Самолёт выпускают в Комсомольске-на-Амуре на предприятии «Комсомольский авиационный завод» имени Ю. А. Гагарина.

Индийская сторона рассчитывает, что производство SJ-100 поможет сделать ближнемагистральные перелёты доступнее по программе UDAN, которая развивает региональные аэропорты. Министр обороны Индии Раджнат Сингх назвал сделку важным шагом к самообеспечению страны в гражданской авиации и созданию новых рабочих мест. Проект укрепит частный сектор и даст импульс развитию авиапромышленности Индии.