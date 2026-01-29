Комсомольские Superjet-100 начнут собирать по лицензии в Индии

Документ фиксирует, что индийская сторона поможет ОАК пройти сертификацию и валидацию типа SJ-100 в Индии. HAL получит лицензию на сборку самолёта, производство узлов, деталей и комплектующих, а также на их ремонт и обслуживание. ОАК в свою очередь окажет партнёрам полную техническую поддержку, консультации и помощь в организации производства.