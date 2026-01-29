Максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до ₽83 тысяч

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет после индексации с 1 февраля составит около 83 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщил кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
С 1 февраля Министерство труда и социальной защиты проиндексирует более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций на 5,6%. Повышение затронет в том числе выплаты семьям с детьми.
Как пояснил эксперт, при расчете максимального пособия применяется ограничение по предельному размеру дневного заработка. В 2026 году он составит 6 827,4 рубля. Исходя из установленной методики, для расчета используется условный месячный доход в размере 207 552,96 рубля, который определяется путем умножения максимального дневного заработка на среднее количество дней в месяце. Пособие составляет 40% от этой суммы, что дает максимальную выплату на уровне 83 021 рубля в месяц.
Гиринский уточнил, что коэффициент 0,4 применяется потому, что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в размере 40% от среднего заработка.
Для безработных граждан предусмотрен иной порядок расчета. В этом случае выплата носит фиксированный характер и составляет чуть более 10 тыс. рублей в месяц. Ее назначение возможно при соблюдении критериев нуждаемости, установленных Социальным фондом России.
Эксперт также напомнил, что право на получение пособия имеет не только мать ребенка. Выплата может быть оформлена на любого человека, фактически осуществляющего уход, включая отца, бабушку, опекуна или усыновителя.
