Максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до ₽83 тысяч

Как пояснил эксперт, при расчете максимального пособия применяется ограничение по предельному размеру дневного заработка. В 2026 году он составит 6 827,4 рубля. Исходя из установленной методики, для расчета используется условный месячный доход в размере 207 552,96 рубля, который определяется путем умножения максимального дневного заработка на среднее количество дней в месяце. Пособие составляет 40% от этой суммы, что дает максимальную выплату на уровне 83 021 рубля в месяц.