Экономист Балынин назвал товары, которые подешевеют в 2026 году

«Считаю, что сохранение приятных цен, например, на картофель, в течение всего периода до следующего сбора урожая в 2026 году, во много будет зависеть от качества организации аграриями хранения собранного в 2025 году урожая. При этом соответственно темпы роста цен на данную продукцию будут во многом зависеть от того, какой урожай получится собрать летом 2026 года», — подчеркнул Балынин.