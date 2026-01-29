Экономист Балынин назвал товары, которые подешевеют в 2026 году

Цены на ряд товаров в 2026 году могут сохраниться на уровне прошлого года или снизиться, подробнее aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«По итогам 2025 года инфляция сложилась на уровне 5,6%. В 2026 году я ожидаю инфляцию в районе 4−5%. Однако я предполагаю, что на целый ряд товаров цены будут либо на уровне прошлого года, либо ниже данного значения», — отметил экономист.
Он обратил внимание, что снижение цен на плодоовощную продукцию в 2025 году было связано во многим с хорошим отечественным урожаем и успешностью программ по развитию сельского хозяйства.
«Считаю, что сохранение приятных цен, например, на картофель, в течение всего периода до следующего сбора урожая в 2026 году, во много будет зависеть от качества организации аграриями хранения собранного в 2025 году урожая. При этом соответственно темпы роста цен на данную продукцию будут во многом зависеть от того, какой урожай получится собрать летом 2026 года», — подчеркнул Балынин.
Среди товаров, которые могут сохранить цены или подешеветь, Балынин назвал мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки, телевизоры, холодильники и пылесосы.
«Во многом такую тенденцию я связываю с процессами импортозамещения, фундаментально устойчивым укреплением рубля, а также высоким уровнем конкуренции среди производителей и продавцов указанной продукции», — пояснил эксперт.
Ранее Балынин рассказал, кому повысят пенсии с 1 февраля.