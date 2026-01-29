Реконструкция Ершовского водозабора начнется в 2026 году

Реализацию проекта обсудили на рабочей встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и генерального директора ЭНЕРГОСТРОЯ Александра Тевиса. «Ершовский водозабор был введен в эксплуатацию более полувека назад. Это основной источник централизованного холодного водоснабжения для Иркутска и Шелехова. Конечно, столь внушительный срок эксплуатации, существенно возросшая численность населения, рост числа новых домов и учреждений требуют модернизации водозабора. У нас есть общая концепция поэтапной реконструкции отдельных сооружений всего водозаборного комплекса. В этом году планируем реконструкцию так называемой “шелеховской” группы.
Реконструкция водозабора — не просто инфраструктурная задача, а одно из базовых условий для устойчивого развития, привлечения инвестиций и повышения качества жизни жителей", — отметил Игорь Кобзев. Контракт на проектирование и строительно-монтажные работы заключили в конце 2025 года. Основной объем финансирования — свыше 857 млн рублей — выделен региону в виде казначейского инфраструктурного бюджетного кредита. Напомним, заявку Иркутской области одобрили в 2025 году на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.
Сейчас проектно-сметная документация находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе. Заключение по ней ожидается в апреле 2026 года, после чего начнутся основные строительно-монтажные работы. К работам подготовительного периода подрядчик уже приступил. Завершить реконструкцию этого этапа в соответствии с контрактом планируется до конца 2026 года.
«Мы давно сотрудничаем с Иркутской областью, реализовали здесь ряд крупных объектов: завершили в 2024 году реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, в прошлом году — строительство трех больших коллекторов, которые позволили разгрузить центральную часть города и обеспечить подключение новых потребителей, четыре года назад — реконструкцию второго подъема Ершовского водозабора. В этом году приступили к реализации следующего этапа реконструкции водозабора, намерены выполнить эту работу в установленный срок», — рассказал Александр Тевис.
По информации пресс-службы облправительства, на встрече обсудили также реализацию федеральной программы по сохранению озера Байкал и проекты модернизации коммунальной инфраструктуры на левом берегу города Иркутска, в Слюдянке и Байкальске, в том числе — в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Министр жилищного строительства и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин сообщил, что процедуры согласования проектно-сметной документации по этим проектам находятся на завершающей стадии. «Сегодня в Иркутской области чистой питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечен 91% населения. Это неплохой показатель, но еще есть к чему стремиться, есть ряд важнейших задач, которые нам предстоит решить, чтобы создать в нашей области максимально комфортные условия жизни», — сказал Анатолий Никитин.