Реконструкция Ершовского водозабора начнется в 2026 году

Реализацию проекта обсудили на рабочей встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и генерального директора ЭНЕРГОСТРОЯ Александра Тевиса. «Ершовский водозабор был введен в эксплуатацию более полувека назад. Это основной источник централизованного холодного водоснабжения для Иркутска и Шелехова. Конечно, столь внушительный срок эксплуатации, существенно возросшая численность населения, рост числа новых домов и учреждений требуют модернизации водозабора. У нас есть общая концепция поэтапной реконструкции отдельных сооружений всего водозаборного комплекса. В этом году планируем реконструкцию так называемой “шелеховской” группы.