Welt: впервые Tesla завершила год со снижением выручки

Американская компания Tesla, которую возглавляет миллиардер Илон Маск, впервые в своей истории столкнулась со снижением выручки по итогам 2025 года, сообщила со ссылкой на данные указанной организации немецкая газета Die Welt, материал которой перевёл aif.ru.
По информации производителя электромобилей, вследствие сокращения спроса в 2025 году продажи упали примерно на три процента (до 94,8 миллиарда долларов). При этом годовая прибыль сократилась на 46 процентов (до примерно 3,8 миллиарда долларов).
В прошлом году Tesla столкнулась со вторым по счёту годовым снижением объемов поставляемых машин. Отгрузки упали на 8,5 процента. Компания отправила дилерам со своих складов чуть более 1,6 миллиона автомобилей.
В первой половине 2025 года поставки сократились примерно на 15 процентов, но третий квартал показал рекордный уровень продаж на фоне завершения в сентябре программы стимулирования покупок электромобилей в США. В 2024 году отгрузки также снижались, однако выручка увеличилась на один процент.
Илон Маск, как отмечается в статье, преуменьшает значение продаж автомобилей для Tesla. Он утверждает, что будущее компании лежит в беспилотных роботакси и человекоподобных роботах. Также в публикации сказано, что президент США Дональд Трамп добился отмены налоговой льготы в 7500 долларов за покупку электромобилей и ослабил правила регулирования выбросов углекислого газа, лишив Tesla надежного источника дохода.
Авторы материала уточняют, что в последние годы организация стабильно увеличивала прибыль за счет продажи квот на выбросы вредных веществ. Вместе с тем сейчас другие автопроизводители проявляют к этому меньше интереса.
В статье также приводится ситуация на рынке в 2025 году. В США покупатели всё больше отдавали предпочтение машинам с двигателями внутреннего сгорания и гибридными двигателями. В европейских странах, в свою очередь, на рынке электромобилей набирали популярность другие производители, в том числе китайские.
Напомним, в декабре стало известно, что Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние перешагнуло рубеж в 600 миллиардов долларов. Это событие связывалось с решением космической компании SpaceX, которой владеет этот бизнесмен, объявить о планах провести публичную оферту акций.