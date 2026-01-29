Welt: впервые Tesla завершила год со снижением выручки

В статье также приводится ситуация на рынке в 2025 году. В США покупатели всё больше отдавали предпочтение машинам с двигателями внутреннего сгорания и гибридными двигателями. В европейских странах, в свою очередь, на рынке электромобилей набирали популярность другие производители, в том числе китайские.