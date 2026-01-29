В Омске долги за коммуналку превышают миллиард рублей

Главное управление ФССП по Омской области опубликовало отчёт о долгах омичей за коммунальные услуги по итогам 2025 года. Согласно документу, омичи задолжали за потребленные ресурсы 1,6 млрд рублей. Приставы возбудили более 165 тысяч производств о взыскании долгов. Отмечается, что сумма растёт. В 2024 году омич не оплатили услуги на 1,54 млрд рублей. Взыскать по суду удалось 1,13 млрд.
На рост задолженности влияют злостные неплательщики, а также люди, которые не информируют ресурсоснабжающие организации о переездах.
Значительный рост тарифов на коммуналку в числе причин растущей задолженности не озвучивается.
Ранее мы писали о регулярных совместных рейдах судебных приставов и инспекторов ГИБДД. Специалисты ищут должников прямо на дорогах и имеют право конфисковать машину. В результате недавнего рейда автомобилей за долги лишились шесть омичей.