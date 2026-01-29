Омские депутаты предложили установить единый тариф на проезд в транспорте

Если конкретнее, обсудили разные ныне стоимости проезда в муниципальном и частном транспорте. Депутаты выдвинули предложение о едином тарифе на всех маршрутах. Для этого, однако, нужно будет отменить нерегулируемые маршрут, где частники имеют право сами назначать тариф на свое усмотрение. Точных сроков реализации идеи пока не названо.