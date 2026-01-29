Омские депутаты предложили установить единый тариф на проезд в транспорте

В Омском горсовете 28 января прошло первое в 2026 году пленарное заседание весенней сессии. Депутаты в сумме рассмотрели 11 вопросов повестки.
Если конкретнее, обсудили разные ныне стоимости проезда в муниципальном и частном транспорте. Депутаты выдвинули предложение о едином тарифе на всех маршрутах. Для этого, однако, нужно будет отменить нерегулируемые маршрут, где частники имеют право сами назначать тариф на свое усмотрение. Точных сроков реализации идеи пока не названо.
Также прозвучало предложение о внешнем виде салонов автобусов. Согласно ему, в салонах вместо хаотично размещённых наклеек с рекламой стоит разместить для той же рекламы специальные доски.
До того мы уже сообщали, что в маршрутках планируют внедрить электронные системах навигации.