Россиянам придётся косвенно оплачивать новый налог

Об этом заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, несмотря на то, что чисто формально тарифы остались неизменными, к ним сверху добавился новый налог в размере 22%. Основная причина таких изменений заключается в том, что отмена льгот по НДС позволила расширить налоговую базу без прямого повышения ставок.
Банки решили не включать налог непосредственно в комиссии, чтобы не лишать клиентов возможности пользоваться налоговым вычетом. Это особенно важно для предприятий на общем режиме налогообложения; для малого бизнеса на специальных режимах такой механизм не предусмотрен.
Эксперт пояснил, что эквайринг — это крайне популярная услуга, которая так или иначе входит в конечную себестоимость всех товаров и услуг, которые потребляют россияне. Так что бизнес обязательно переложит рост издержек на своих клиентов, в особенности в сегментах с низкой рентабельностью.
Таким образом, как предупредил специалист, появление нового налога неизбежно приведёт к косвенному подорожанию товаров и услуг, которое в конечном итоге придётся оплачивать рядовому потребителю.