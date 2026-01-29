Дорогу между Казаткулем и Константиновкой под Новосибирском отремонтируют

В 2026 году в Татарском районе Новосибирской области проведут ремонт пятикилометрового участка дороги между селами Казаткуль и Константиновка. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог региона.
Речь идёт об автомобильной дороге межмуниципального значения «19 км а/д “К-01” — Николаевка» общей длиной почти 34 км. Планируется обновление участка с 4,5 по 9,5 км.
В рамках работ дорожники восстановят основание полотна, выровняют профиль земляного покрытия и уложат новое щебёночно-песчаное покрытие. На отремонтированном участке также установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики.
Завершить все мероприятия планируется к 10 сентября 2026 года.