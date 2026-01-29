Россиянам старше 80 лет увеличат фиксированную часть пенсии с февраля

С 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости был проиндексирован на 7,6 процента и составил 9 584,69 рубля. Для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, эта сумма выплачивается в двойном размере.