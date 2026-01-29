Россиянам старше 80 лет увеличат фиксированную часть пенсии с февраля

Граждане России, достигшие 80-летнего возраста, начнут получать проиндексированную надбавку к фиксированной страховой пенсии с 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина Марии Акатновой.
С 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости был проиндексирован на 7,6 процента и составил 9 584,69 рубля. Для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, эта сумма выплачивается в двойном размере.
Таким образом, фиксированная выплата для данной категории граждан достигает 19 169,38 рубля. Как пояснила Акатнова, увеличение фиксированной части страховой пенсии на 100 процентов для лиц старше 80 лет прямо предусмотрено действующим законодательством.
Кроме того, с достижением указанного возраста пенсионерам назначается надбавка за уход. Ее размер с 1 января также был проиндексирован и составляет 1 413,86 рубля.
