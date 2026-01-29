Все протечки на теплосетях Омска обещают устранить за неделю

Сегодня, 29 января, ремонтные бригады АО «Тепловая компания» работают на нескольких улицах города, включая Октябрьскую, 92, Ивана Алексеева, 2, проспект Мира, 98 г, Коммунальную, 13, 5-ю Кордную, 63 В и других адресах. Все повреждения на теплосетях переведены в статус срочных.