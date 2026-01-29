Все протечки на теплосетях Омска обещают устранить за неделю

В Омске на фоне морозов значительно усилили работу по ликвидации повреждений на теплосетях. Накануне такое поручение дал губернатор региона Виталий Хоценко.
Сегодня, 29 января, ремонтные бригады АО «Тепловая компания» работают на нескольких улицах города, включая Октябрьскую, 92, Ивана Алексеева, 2, проспект Мира, 98 г, Коммунальную, 13, 5-ю Кордную, 63 В и других адресах. Все повреждения на теплосетях переведены в статус срочных.
«Комфорт и безопасность омичей в морозный период — наш безусловный приоритет. Все силы мобилизованы», — подчеркнул генеральный директор компании Владимир Дмитриев.
Особое внимание уделяется социальным объектам, а также обеспечению бесперебойного теплоснабжения в самых уязвимых районах города. Усилены аварийные бригады во всех округах Омска. Все «слабые места» в теплосетях, выявленные в период низких температур, планируется устранить в течение недели.
После завершения работ на каждом объекте будет восстановлено благоустройство в зимнем варианте, чтобы не создавать дополнительных неудобств для жителей города.