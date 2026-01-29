Эксперт предупредил о неожиданных рисках вложений в золотые монеты

Покупка нумизматических и коллекционных монет из золота на фоне роста цен на драгоценный металл может обернуться финансовыми потерями. Об этом агентству «Прайм» сообщил бизнес-консультант Илья Русяев.
По его словам, такие активы часто оказываются неликвидными. Быстро продать коллекционные монеты без существенного дисконта, как правило, невозможно. Дополнительный риск связан с необходимостью глубоких знаний рынка. Банк России, как указывается в разъяснениях регулятора, фиксирует практику переделки подлинных монет и изготовления имитаций, которые затем продаются под видом редких нумизматических экземпляров.
Эксперт отметил, что даже инвестиционные монеты и золотые слитки требуют идеальной сохранности и наличия подтверждающих документов. Любые повреждения или отсутствие бумаг могут существенно снизить их стоимость. При этом рынок нумизматики, по его оценке, ориентирован прежде всего на коллекционеров, осознающих риски подделок и сложностей с перепродажей, а не на инвесторов, рассчитывающих на быструю прибыль.
Отдельно Русяев указал на риски альтернативных способов вложений в золото. Обезличенные металлические счета не подпадают под систему страхования вкладов, а сделки через сомнительные платформы и брокеров без лицензии могут привести к полной потере средств. Предложения купить золото и передать его курьеру либо перевести деньги на так называемый защищенный счет, по его словам, характерны исключительно для мошеннических схем.
Читайте также: Детей действующего депутата Госдумы арестовали в российском городе.