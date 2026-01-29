Заявлено о судебной приостановке работы омского завода

«Судом установлено, что на опасном производственном объекте “Цех литейный по производству стали”, III класс опасности, были выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, такие как: отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности; положительные заключения экспертиз промышленной безопасности», — раскрыта в официальной публикации суть обстоятельств, которые привели к судебному разбирательству.
Обозначено, что в данном случае суд решил применить такую меру, как «административное приостановление деятельности», установив 90-дневный срок. Отмечается, что работа по устранению заявленного нарушения не подпадает под запрет.
Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Научно-производственное объединение “Завод энергетического арматуростроения” основано в 2005 году, с 2021 года его единоличным собственником и руководителем является Татьяна Попова. На официальном сайте предприятия указано, что литейное производство включает в себя 5 установок электрошлакового переплава с “выработкой” 300−350 тонн ежемесячно, штамповку, горячую и холодную формовку при помощи прессов четырех различных категорий, а также индукционную установку ТВЧ для разогрева деталей.