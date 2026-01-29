В омской «Тепловой компании» обозначили сроки устранения «слабых мест»

В четверг, 29 января 2026 года, ремонтные бригады работают по ул. Октябрьской, 92; ул. Ивана Алексеева, 2; пр. Мира, 98 г; ул. Коммунальной, 13; ул. 5-й Кордной, 63 В и другим адресам по всему городу.
Уточняется, что особое внимание уделяется социальным объектам.
«Все “слабые места” сетей, выявленные в морозы, будут устранены в течение недели», — обозначили в компании сроки работ.
В «Тепловой компании» также заявили, что после завершения работ на каждом объекте будет сразу восстановлено благоустройство в зимнем варианте.
Напомним, ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко потребовал сократить сроки устранения аварий на сетях во время морозов.