Минтруда: Штурманы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами года

В 2025 году в Казахстане желающих работать оказалось больше, чем вакансий, но редким специалистам работодатели готовы предлагать высокие оклады. Министерство труда и соцзащиты подвело итоги года на Электронной бирже труда.

Источник: Курсив

Топ самых высоких зарплат.

Пока основная масса вакансий предлагает средние по рынку оклады, в узких нишах цифры выглядят внушительно.

Топ-3 предложения от работодателей.

Штурман (на флоте): самая высокооплачиваемая позиция года. Специалистам предлагали от 875 тыс. до 900 тыс. тенге. Замначальника участка (добывающая промышленность): оклады стартовали от 714 тыс. тенге. Машинист-бурильщик: зарплата от 700 тыс. тенге и выше.

В своих резюме пилоты в среднем указывали желаемую зарплату в 1,9 млн тенге, начальники служб в добыче — 1,2 млн тенге, а капитаны судов — 1,1 млн тенге.

Реальность для большинства.

Массовый рынок выглядит скромнее. Самыми востребованными специалистами остаются бюджетники и водители.

Медсестры/медбратья: 21,7 тыс. вакансий (зарплата 143−178 тыс. тенге).

Воспитатели: 21,2 тыс. вакансий (зарплата 139−182 тыс. тенге).

Водители: 20 тыс. вакансий (зарплата 151−195 тыс. тенге).

При этом соискатели чаще всего ищут работу бухгалтерами (хотят 308 тыс.), водителями (хотят 250 тыс.) и юристами (хотят 294 тыс.).

Север ищет, Юг ждет.

Статистика вскрыла региональный дисбаланс. В стране разделились трудодефицитные и трудоизбыточные регионы. Работы больше, чем людей в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Например, в Павлодаре на 83 тыс. вакансий пришлось всего 50 тыс. резюме. Работодатели там испытывают кадровый голод.

Людей меньше, чем работы на юге и западе. В Туркестанской области на одну вакансию претендуют почти два человека (96 тыс. вакансий против 184 тыс. резюме). Похожая ситуация в Кызылорде, Шымкенте и Мангистау. Это связано с высокой рождаемостью и молодым населением в этих регионах.

Общая картина.

Всего за год на Enbek.kz разместили 1,3 млн вакансий и 1,45 млн резюме. Предложение рабочей силы превысило спрос на 125 тыс. человек. Половина всех предложений на рынке — это рабочие специальности. Самой нанимающей отраслью остается образование — на школы и сады пришлась треть всех вакансий страны (380 тыс.).

По данным Бюро нацстатистики, в III квартале 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане составила 429 368 тенге. При этом медианная зарплата (цифра, которая делит всех работников пополам: 50% получают меньше, 50% больше) традиционно ниже — 302 584 тенге.

Ранее «Курсив» писал, что в 2025 году в Казахстане вырос спрос на представителей рабочих профессий, а конкуренция за кадры толкает вверх зарплаты. Зарплата представителей рабочих профессий в одной из областей доходит до 500 тыс. тенге.