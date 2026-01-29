Минтруда: Штурманы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами года

Топ самых высоких зарплат.
Пока основная масса вакансий предлагает средние по рынку оклады, в узких нишах цифры выглядят внушительно.
Топ-3 предложения от работодателей.
Штурман (на флоте): самая высокооплачиваемая позиция года. Специалистам предлагали от 875 тыс. до 900 тыс. тенге. Замначальника участка (добывающая промышленность): оклады стартовали от 714 тыс. тенге. Машинист-бурильщик: зарплата от 700 тыс. тенге и выше.
В своих резюме пилоты в среднем указывали желаемую зарплату в 1,9 млн тенге, начальники служб в добыче — 1,2 млн тенге, а капитаны судов — 1,1 млн тенге.
Реальность для большинства.
Массовый рынок выглядит скромнее. Самыми востребованными специалистами остаются бюджетники и водители.
Медсестры/медбратья: 21,7 тыс. вакансий (зарплата 143−178 тыс. тенге).
Воспитатели: 21,2 тыс. вакансий (зарплата 139−182 тыс. тенге).
Водители: 20 тыс. вакансий (зарплата 151−195 тыс. тенге).
При этом соискатели чаще всего ищут работу бухгалтерами (хотят 308 тыс.), водителями (хотят 250 тыс.) и юристами (хотят 294 тыс.).
Север ищет, Юг ждет.
Статистика вскрыла региональный дисбаланс. В стране разделились трудодефицитные и трудоизбыточные регионы. Работы больше, чем людей в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Например, в Павлодаре на 83 тыс. вакансий пришлось всего 50 тыс. резюме. Работодатели там испытывают кадровый голод.
Людей меньше, чем работы на юге и западе. В Туркестанской области на одну вакансию претендуют почти два человека (96 тыс. вакансий против 184 тыс. резюме). Похожая ситуация в Кызылорде, Шымкенте и Мангистау. Это связано с высокой рождаемостью и молодым населением в этих регионах.
Общая картина.
Всего за год на Enbek.kz разместили 1,3 млн вакансий и 1,45 млн резюме. Предложение рабочей силы превысило спрос на 125 тыс. человек. Половина всех предложений на рынке — это рабочие специальности. Самой нанимающей отраслью остается образование — на школы и сады пришлась треть всех вакансий страны (380 тыс.).
По данным Бюро нацстатистики, в III квартале 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане составила 429 368 тенге. При этом медианная зарплата (цифра, которая делит всех работников пополам: 50% получают меньше, 50% больше) традиционно ниже — 302 584 тенге.
Ранее «Курсив» писал, что в 2025 году в Казахстане вырос спрос на представителей рабочих профессий, а конкуренция за кадры толкает вверх зарплаты. Зарплата представителей рабочих профессий в одной из областей доходит до 500 тыс. тенге.