Минтруда: Штурманы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами года

Людей меньше, чем работы на юге и западе. В Туркестанской области на одну вакансию претендуют почти два человека (96 тыс. вакансий против 184 тыс. резюме). Похожая ситуация в Кызылорде, Шымкенте и Мангистау. Это связано с высокой рождаемостью и молодым населением в этих регионах.