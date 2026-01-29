ЕАЭС формирует новую энергетическую платформу

«Энергетическая трансформация в ЕАЭС — это не просто смена одних источников энергии на другие. Это сложная стратегия, которая затрагивает промышленность, экологию, социальную сферу и науку. Наш приоритет в том, чтобы сформировать сбалансированную энергетическую платформу, в котором традиционные и возобновляемые источники не конкурируют, а дополняют друг друга», — сказал министр.