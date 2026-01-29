ЕАЭС формирует новую энергетическую платформу

В своем выступлении министр ЕЭК рассказал о том, какая работа проводится в Евразийском экономическом союзе для создания равного, недискриминационного доступа всех государств — членов ЕАЭС к надежным источникам энергии с целью обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития каждого государства и Союза в целом.
«Наиболее рациональным механизмом мы видим запуск общих рынков энергоресурсов, к примеру формирование единого рынка электроэнергии, который позволит нашим государствам преодолеть имеющиеся барьеры, даст возможность обмениваться излишками электроэнергии и покрывать ее дефицит», — отметил Арзыбек Кожошев.
Также он рассказал о принципах формирования энергетической модели ЕАЭС и ее трансформации, о мировых трендах в формировании энергетического баланса.
«Энергетическая трансформация в ЕАЭС — это не просто смена одних источников энергии на другие. Это сложная стратегия, которая затрагивает промышленность, экологию, социальную сферу и науку. Наш приоритет в том, чтобы сформировать сбалансированную энергетическую платформу, в котором традиционные и возобновляемые источники не конкурируют, а дополняют друг друга», — сказал министр.
Индийская энергетическая неделя проводится в четвертый раз при поддержке Министерства нефти и природного газа Индии совместно с Федерацией нефтяной промышленности Индии (FIPI) и собирает на своей площадке политиков, бизнес-лидеров и инвесторов, которые разрабатывают прагматичные решения для формирования безопасного, устойчивого и доступного энергетического будущего. На форуме представлены образцы передовых технологий в области углеводородов, возобновляемых источников энергии, водорода, биотоплива и искусственного интеллекта.