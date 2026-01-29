В акимате Алматинской области прокомментировали отмену фиктивных решений по двум земельным участкам

«В 2025 году местными исполнительными органами Карасайского района в ходе мониторинга установлены фиктивные документы, на основании которых незаконно изменено целевое назначение земель. Все материалы были незамедлительно направлены в прокуратуру для принятия мер реагирования. По результатам прокурорского надзора и судебных разбирательств незаконные решения отменены, земельные участки приведены в первоначальное состояние, по выявленным фактам зарегистрированы уголовные дела».