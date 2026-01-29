Штрафы для перевозчиков установили в Хабаровском крае

Контроль за пассажирскими перевозками усилят в Хабаровском крае. На очередном заседании Законодательной думы депутаты дополнили новыми положениями Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края.
«Принят закон, который устанавливает административную ответственность для перевозчиков при нарушении ими ряда требований», — говорится в сообщении.
Новый закон вводит штрафы для перевозчиков за нарушение важных условий перевозки пассажиров. Например, нельзя часто отменять рейсы: за три месяца доля отменённых маршрутов должна составлять менее 5% от общего числа запланированных. О повышении стоимости проезда перевозчики обязаны сообщать заранее — минимум за две недели. Наконец, важно соблюдать число автобусов разного класса, указанных в маршруте согласно расписанию.
За нарушения указанных норм предусматриваются штрафы для должностных лиц в размере 3 — 5 тысяч рублей, для юридических лиц — 25 — 40 тысяч рублей.
Председатель комитета Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Яц подчеркнул, что вопрос эффективного административного воздействия на перевозчиков обсуждался в стенах Думы много раз: «Проблема действительно существует. На приемах граждане говорят о том, что графики не соблюдаются. В зимних условиях особо важно добиться предоставления качественных и регулярных пассажирских перевозок».
Ранее ИА AmurMedia сообщала, что прокуратура выявила массовые нарушения при автобусных перевозках в Хабаровске. Поводом для масштабной проверки стала авария с автобусом маршрута № 40, который столкнулся на переезде с грузовым поездом.