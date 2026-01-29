Штрафы для перевозчиков установили в Хабаровском крае

Председатель комитета Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Яц подчеркнул, что вопрос эффективного административного воздействия на перевозчиков обсуждался в стенах Думы много раз: «Проблема действительно существует. На приемах граждане говорят о том, что графики не соблюдаются. В зимних условиях особо важно добиться предоставления качественных и регулярных пассажирских перевозок».