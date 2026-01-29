МАРТ установил минимальный тариф на транзит газа по Беларуси

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило предельный минимальный тариф на транзит газа по магистральным трубопроводам, это предусмотрено ведомственным постановлением № 1 от 13 января, которое официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, для всех заказчиков, кроме ПАО «Газпром», предельный минимальный тариф на услугу по транзитной транспортировке газа по белорусской территории по системе магистральных трубопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» установлен в размере 5,2749 белорусского рубля за одну тысячу кубических метров на 100 километров.
Тариф сформирован без учета НДС.
Также в постановлении говорится, что при применении установленных тарифов «Газпром трансгаз Беларусь» должен информировать МАРТ об их уровне не позднее 10 дней с даты заключения договора с заказчиком услуг.
Газовые соглашения с Россией.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проекты двух протоколов по изменению межправсоглашений с Россией в газовой сфере. Эти документы будут основой для переговоров с российской стороной.
В прошлом году уже состоялось несколько встреч представителей белорусской и российской стороны по вопросам в сфере энергетики. В том числе обсуждалось создание объединенного рынка нефти и газа.