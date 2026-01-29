Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ установил минимальный тариф на транзит газа по Беларуси

Предельный минимальный тариф на транзит газа установлен МАРТ для всех заказчиков, кроме ПАО «Газпром».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило предельный минимальный тариф на транзит газа по магистральным трубопроводам, это предусмотрено ведомственным постановлением № 1 от 13 января, которое официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, для всех заказчиков, кроме ПАО «Газпром», предельный минимальный тариф на услугу по транзитной транспортировке газа по белорусской территории по системе магистральных трубопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» установлен в размере 5,2749 белорусского рубля за одну тысячу кубических метров на 100 километров.

Тариф сформирован без учета НДС.

Также в постановлении говорится, что при применении установленных тарифов «Газпром трансгаз Беларусь» должен информировать МАРТ об их уровне не позднее 10 дней с даты заключения договора с заказчиком услуг.

Газовые соглашения с Россией.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проекты двух протоколов по изменению межправсоглашений с Россией в газовой сфере. Эти документы будут основой для переговоров с российской стороной.

В прошлом году уже состоялось несколько встреч представителей белорусской и российской стороны по вопросам в сфере энергетики. В том числе обсуждалось создание объединенного рынка нефти и газа.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше