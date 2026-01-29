МАРТ установил минимальный тариф на транзит газа по Беларуси

Согласно документу, для всех заказчиков, кроме ПАО «Газпром», предельный минимальный тариф на услугу по транзитной транспортировке газа по белорусской территории по системе магистральных трубопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» установлен в размере 5,2749 белорусского рубля за одну тысячу кубических метров на 100 километров.