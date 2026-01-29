Kia увеличит выпуск автомобилей в СНГ за счет Узбекистана

Чон отметил, что на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ставка делается на снижение себестоимости за счет открытия производственных хабов в Малайзии и Индонезии.
В этом году южнокорейский автопроизводитель ожидает роста продаж в АТР на уровне 12,6%, в странах СНГ — на 23,5%. В то же время KIA прогнозирует падение операционной прибыли на 3,5 трлн вон ($2,45 млрд) из-за действий американских пошлин на автомобили.
Напомним, KIA запустила производство автомобилей в Узбекистане в 2020 году. Машины собирают на территории предприятия ADM Jizzakh.
В Казахстане сборка автомобилей под брендом южнокорейской компании стартовала в 2021 году в Костанае. В 2025 году в этом городе был открыт новый завод.
По данным Нацкомстата, в 2025 году производство автомобилей Kia в Узбекистане превысило отметку в 26,3 тыс. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составил 22 тыс. машин.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что ADM Global будет обучать инженеров для автопрома Узбекистана с Kia, Chery и Great Wall Motor.