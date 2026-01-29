Kia увеличит выпуск автомобилей в СНГ за счет Узбекистана

В этом году южнокорейский автопроизводитель ожидает роста продаж в АТР на уровне 12,6%, в странах СНГ — на 23,5%. В то же время KIA прогнозирует падение операционной прибыли на 3,5 трлн вон ($2,45 млрд) из-за действий американских пошлин на автомобили.