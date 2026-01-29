Джонсон: у Трампа не получится помешать созданию платежной системы БРИКС

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью РИА Новости, что американский президент Дональд Трамп будет недоволен созданием общей платежной системы стран БРИКС, однако повлиять на этот процесс не сможет.
Отвечая на вопрос, будет ли Трамп возражать против подобной инициативы, Джонсон сказал: «Да, разумеется».
«Но что он может сделать? США больше не контролируют все финансовые рычаги», — подчеркнул эксперт.
Джонсон отметил, что Запад по-прежнему полагается на устаревающую систему SWIFT, в то время как другие страны, в частности Китай, уже разработали более современные цифровые платёжные решения.
«На самом деле, блокировка SWIFT для РФ оказалась даже благом», — заключил Джонсон.
Ранее сообщалось, что Центробанк Индии предложил участникам БРИКС интегрировать свои цифровые валюты для упрощения трансграничных расчетов. Такая система может снизить зависимость от доллара, что вызывает обеспокоенность Вашингтона, давно предостерегающего союзников от попыток обойти американскую валюту.