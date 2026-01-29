Ачинск и Лесосибирск переводят на более экологичную систему отопления

В Ачинске планируют установить новые котлы в 527 домах, в Лесосибирске — в 291 доме. Сейчас идет прием заявок от жителей, формируются паспорта домовладений.
«Экологический эффект от модернизации отопительного оборудования подтвержден лабораторными исследованиями. Удобство, простоту использования и стабильность работы отмечают и сами владельцы домов. При эксплуатации печей и котлов с ручной загрузкой в топку закладывается большой объем топлива, которое тлеет и сгорает неконтролируемо. В атмосферу поступают сажа, пыль и токсичные вещества. Современные автоматизированные котлы подают топливо порционно, которое полностью сгорает при высокой температуре», — рассказала замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
Напомним, в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» участвуют с 2022 года Красноярск и с 2024 Минусинск. За прошедшее время в краевом центре на более экологичное отопление перешли 3,5 тысячи домов, в Минусинске — 730.