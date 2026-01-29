В Братском районе на ледовой Кантинской переправе увеличили грузоподъемность. Теперь по дороге могут передвигаться автомобили весом до 20 тонн. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службе районной администрации.
— Переправа соединяет поселки Ключи-Булак и Харанжино. До внесенных изменений там можно было ездить машинам весом не более 10 тонн, — уточняется в сообщении.
Ледовые переправы доступны только в светлое время суток. Маркировка указывает границы ледовой дороги. Также в Братском районе открыты переправы: Озерный — Большеокинское и Тангуй — Добчур.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что ледовую переправу на Ольхон планируют открыть с 12 февраля 2026 года. Дорога будет начинаться в поселке Куркут и протянется до залива Иркутская губа.