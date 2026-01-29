В Прикамье продолжает дорожать бензин

С 20 по 26 января цены на топливо изменились в 24 регионах Российской Федерации, более всего в Липецкой области (+0,3%). Снижение стоимости было зафиксировано в 16 субъектах, более всего в Республике Тыва (-1,3%). В Москве изменение цен за прошедший период составило +0,1%, в Санкт-Петербурге цены не изменились.