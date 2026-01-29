Правительство Иркутской области приглашает бизнес на переговоры с партнерами из Самары

Крупные промышленные центры Иркутской и Самарской областей заинтересованы в технологической модернизации и обладают потенциалом для кооперации. Иркутские компании смогут провести переговоры с самарскими коллегами по широкому спектру направлений: комплексные решения для энергетики и промышленности, производство котельного и теплообменного оборудования, техническое обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования (КТ, МРТ), производство соковой продукции, изготовление детского игрового, спортивного и паркового оборудования, строительство из СИП-панелей, а также производство индустриальных масел и пластичных смазок.