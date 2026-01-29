Ричмонд
Правительство Иркутской области приглашает бизнес на переговоры с партнерами из Самары

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутске пройдет межрегиональная бизнес-миссия делегации Самарской области.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Центральным событием станет биржа контактов — площадка для прямых B2B-переговоров между предприятиями двух регионов. Мероприятие организует Центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства Иркутской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Представители малого и среднего бизнеса Приангарья смогут лично встретиться с потенциальными партнерами и заказчиками из Самарской области 18 февраля в 12:00. В составе делегации — производители и поставщики высокотехнологичной продукции и услуг.

«Развитие межрегиональных связей — важная часть нашей работы по созданию новых экономических возможностей для иркутских предпринимателей. Прямой диалог бизнеса из разных уголков России позволяет находить точки роста, обмениваться компетенциями и выходить на новые рынки. Самарская область — промышленно развитый регион с научно-техническим потенциалом, и мы видим значительную синергию в таких сферах, как энергетика, машиностроение, туризм и переработка», — отметила директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Крупные промышленные центры Иркутской и Самарской областей заинтересованы в технологической модернизации и обладают потенциалом для кооперации. Иркутские компании смогут провести переговоры с самарскими коллегами по широкому спектру направлений: комплексные решения для энергетики и промышленности, производство котельного и теплообменного оборудования, техническое обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования (КТ, МРТ), производство соковой продукции, изготовление детского игрового, спортивного и паркового оборудования, строительство из СИП-панелей, а также производство индустриальных масел и пластичных смазок.

Также в программу визита включены презентация инвестиционного и туристского потенциала Самарской области и церемония подписания соглашений.

Как сообщает пресс-служба Правительства Приангарья, мероприятие состоится по адресу: Иркутск, Центр «Мой Бизнес», Рабочая, 2а/4.