Коренным малочисленным народам Приангарья направят 1,5 млн рублей на развитие традиционной хозяйственной деятельности

Субсидия предназначена для сохранения и развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и содержания домашних северных оленей. Эта мера государственной поддержки носит заявительный характер и предоставляется общинам на основе отбора заявок в рамках регионального проекта по поддержке КМНС. Отбор планируется на третий квартал 2026 года, как сообщает пресс-служба Правительства региона.