Коренным малочисленным народам Приангарья направят 1,5 млн рублей на развитие традиционной хозяйственной деятельности

Субсидия предназначена для сохранения и развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и содержания домашних северных оленей. Эта мера государственной поддержки носит заявительный характер и предоставляется общинам на основе отбора заявок в рамках регионального проекта по поддержке КМНС. Отбор планируется на третий квартал 2026 года, как сообщает пресс-служба Правительства региона.
Вопросы поддержки КМНС и развития регионального оленеводства обсуждались в министерстве сельского хозяйства Приангарья на встрече с председателем Правления Национального союза оленеводов Михаилом Яром. Совещание прошло в рамках межрегионального сотрудничества и мероприятий, приуроченных к объявленному Президентом России Годом единства народов России.
Михаил Яр подчеркнул важность сохранения северных оленей, включая уникальную Тофаларскую породу. Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина сообщила, что право на получение субсидий имеют некоммерческие организации с численностью членов общин КМНС не менее 70%, зарегистрированных на территории Приангарья.
Часть государственной поддержки будет направлена на содержание домашних северных оленей, а часть — на развитие традиционной хозяйственной деятельности и традиционных промыслов. Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, связанных с приобретением снегоходной и болотной техники, лодочных моторов, запасных частей, ветеринарных препаратов, инструментов, кормов и кормовых добавок.
Достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве по вопросам традиционного уклада жизни КМНС Приангарья в рамках реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года, утвержденной Правительством России.