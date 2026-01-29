В России предложили ввести «снежную амнистию» для автомобилистов

С соответствующим предложением к руководителю МВД Владимиру Колокольцеву обратился Антон Шапарин, занимающий пост вице-президента Национального автомобильного союза (НАС). В своём обращении он пояснил, что во время интенсивных снежных циклонов разметка зачастую полностью скрывается под осадками, становясь невидимой для водителей. Это приводит к непреднамеренным выездам на выделенные полосы, совершению поворотов в неположенных местах или нарушению правил остановки. При этом автоматические системы фиксации продолжают регистрировать данные инциденты, что оборачивается для граждан взысканиями, размер которых может достигать 4,5 тысячи рублей.