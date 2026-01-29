В России предложили ввести «снежную амнистию» для автомобилистов

С соответствующим предложением к руководителю МВД Владимиру Колокольцеву обратился Антон Шапарин, занимающий пост вице-президента Национального автомобильного союза (НАС). В своём обращении он пояснил, что во время интенсивных снежных циклонов разметка зачастую полностью скрывается под осадками, становясь невидимой для водителей. Это приводит к непреднамеренным выездам на выделенные полосы, совершению поворотов в неположенных местах или нарушению правил остановки. При этом автоматические системы фиксации продолжают регистрировать данные инциденты, что оборачивается для граждан взысканиями, размер которых может достигать 4,5 тысячи рублей.
Авторы инициативы призывают временно отключать функции фиксации нарушений разметки в условиях плохой видимости и заснеженных дорог. По мнению представителей НАС, такая мера позволит автомобилистам не тратить силы на попытки угадать расположение линий под снегом, а полностью сосредоточиться на обеспечении безопасности дорожного движения в сложных метеоусловиях.
А парковка авто на заснеженном газоне грозит водителю административным штрафом. Инспекторы и камеры автоматической фиксации нарушений ориентируются на официальные реестры зелёных зон, где чётко прописаны границы каждого участка.
