Золото за сутки подорожало на 400 долларов за унцию

В ночь на 29 января котировки драгметалла последовательно преодолели уровни 5400 и 5600 долларов за унцию. Днём 28 января цена золота находилась вблизи 5350 долларов, а к моменту написания материала составляла 5572,55 доллара, при этом ранее в ходе торгов поднималась до 5625,89 доллара за унцию.