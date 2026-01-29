Золото за сутки подорожало на 400 долларов за унцию

Мировые цены на золото за сутки выросли примерно на 400 долларов и впервые в истории превысили отметку 5600 долларов за тройскую унцию.
В ночь на 29 января котировки драгметалла последовательно преодолели уровни 5400 и 5600 долларов за унцию. Днём 28 января цена золота находилась вблизи 5350 долларов, а к моменту написания материала составляла 5572,55 доллара, при этом ранее в ходе торгов поднималась до 5625,89 доллара за унцию.
Таким образом, всего за одни сутки стоимость золота, продолжающего обновлять исторические максимумы, увеличилась примерно на 400 долларов. Предыдущей ночью котировки впервые в истории превышали отметку 5200 долларов за тройскую унцию.
На фоне резкого роста цен оценки дальнейшей динамики остаются разнонаправленными. В условиях геополитической нестабильности золото традиционно рассматривается инвесторами как защитный актив. При этом часть аналитиков допускает коррекцию стоимости драгметалла, тогда как другие не исключают дальнейшего существенного роста котировок.
Ранее стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex, входящей в структуру Нью-Йоркской товарной биржи, также обновила исторический максимум. В ходе торгов 28 января котировки превышали уровень 5 350 долларов за тройскую унцию, а к полуночи 29 января цена достигала 5 382,52 доллара, продемонстрировав ускорение роста.