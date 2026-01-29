В Волгоградской области резко подорожали огурцы и помидоры

Кроме овощей, выросли в цене и некоторые крупы. Пшено подорожало на 1,41% (до 42,77 рубля за килограмм), а гречка — на 0,3% (до 54,96 рубля). Вермишель теперь стоит на 0,14% дороже (85,63 рубля), а макаронные изделия высшего сорта прибавили 1% к цене (95,25 рубля). При этом рис стал дешевле на 2% и продается в среднем по 76,5 рубля.