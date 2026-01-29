В Волгоградской области резко подорожали огурцы и помидоры

В Волгоградской области вновь наблюдается заметный рост цен на некоторые продукты. По данным Волгоградстата, которые приводит сайт volgograd.kp.ru, больше всего за прошлую неделю подорожали огурцы и помидоры.
Статистическое наблюдение показало, что цены на помидоры выросли на 9%, достигнув в среднем 236,87 рубля за килограмм. Огурцы стали дороже на 6,87%, теперь их средняя стоимость составляет 263 рубля. Не отстают и другие овощи: капуста прибавила 2,68% к цене (до 35 рублей), а лук подорожал на 2,37% (до 39,32 рубля).
Кроме овощей, выросли в цене и некоторые крупы. Пшено подорожало на 1,41% (до 42,77 рубля за килограмм), а гречка — на 0,3% (до 54,96 рубля). Вермишель теперь стоит на 0,14% дороже (85,63 рубля), а макаронные изделия высшего сорта прибавили 1% к цене (95,25 рубля). При этом рис стал дешевле на 2% и продается в среднем по 76,5 рубля.
Есть и хорошие новости: яйца подешевели на 0,4%, и сейчас десяток стоит в среднем 77,21 рубля. Сахар чуть подорожал, на 0,3%, и килограмм этого продукта в среднем продается за 61,15 рубля.