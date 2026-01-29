Выяснилось, что жильё Долиной в Латвии могут пустить с молотка из-за долгов

В Латвии с января вступил в силу закон, согласно которому долги за коммунальные услуги закрепляются не за владельцем жилья, а за самой недвижимостью. Об этом изданию «Абзац» сообщил адвокат Геннадий Кузьмин. На этом фоне под риском оказалась недвижимость народной артистки России Ларисы Долиной.
По имеющимся данным, певице принадлежат две квартиры в районе Дзинтари. Их совокупная стоимость оценивается примерно в 95 млн рублей. В случае если задолженность по коммунальным платежам не будет погашаться в течение трех лет, жилье может быть выставлено на торги.
Эксперт пояснил, что по истечении установленного срока управляющая компания получает право в упрощенном порядке обратиться в суд и взыскать долг за счет продажи квартиры. Следующим этапом становится реализация недвижимости через электронные аукционы, при этом присутствие собственника не требуется.
В случае доведения дела до торгов, что, по оценке юристов, возможно в перспективе 12−18 месяцев с учетом уже накопленных долгов, квартира выставляется на государственном портале электронных торгов. Приобрести ее сможет любой гражданин ЕС или резидент, не подпадающий под ограничения. При этом такие объекты, как правило, продаются с существенным дисконтом из-за санкционного статуса.
После продажи из вырученной суммы удерживаются долги по коммунальным услугам, налоги и штрафы. Оставшиеся средства перечисляются на специальный санкционный счет, доступ к которому для собственника ограничен до снятия санкций Совета ЕС.
Ранее адвокат Александр Бенхин сообщал, что недвижимость Долиной в Латвии также может подпасть под процедуру национализации. Из-за санкций Евросоюза артистка фактически лишена возможности пользоваться этим жильем.
Читайте также: Смотревшего видеоблог российского пенсионера обвиняют в поддержке терроризма.