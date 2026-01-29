Выяснилось, что жильё Долиной в Латвии могут пустить с молотка из-за долгов

В случае доведения дела до торгов, что, по оценке юристов, возможно в перспективе 12−18 месяцев с учетом уже накопленных долгов, квартира выставляется на государственном портале электронных торгов. Приобрести ее сможет любой гражданин ЕС или резидент, не подпадающий под ограничения. При этом такие объекты, как правило, продаются с существенным дисконтом из-за санкционного статуса.