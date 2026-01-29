Омский ЧОП оштрафовали на 150 тысяч за безалаберную перевозку оружия по городу

Как сообщили в пресс-службе суда, законный представитель предприятия вину признал, сославшись на неосведомленность о необходимости получения специального разрешения на транспортировку. Постановлением суда ООО ЧОП «Гектор» признано виновным в совершении административного правонарушения. Предприятию назначен административный штраф в размере 150 000 рублей. Конфискация оружия не применялась, так как оно было получено во временное пользование по договору с Росгвардией.