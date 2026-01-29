Проект III этапа Восточного обхода Новосибирска прошёл Госэкспертизу

Сейчас продолжается строительство I этапа Восточного обхода. В 2025 году были открыты два его участка: от пересечения с автодорогой К19-р до развязки у села Новолугового и на пересечении с автодорогой Академгородок — Кольцово. По проекту, Восточный обход должен будет разгрузить трассу Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к Новосибирску и обеспечить прямой доступ к трассам Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь».