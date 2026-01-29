Проект III этапа Восточного обхода Новосибирска прошёл Госэкспертизу

Государственная экспертиза одобрила проектную документацию на строительство III этапа Восточного обхода Новосибирска, сообщает Сибуправтодор. На этом этапе планируется возвести развязку, путепроводы и участок четырёхполосной трассы.
Как информирует пресс-служба ведомства, протяженность III этапа Восточного обхода составит 14,3 километра. Проектом предусмотрено строительство четырёхполосной автодороги с разделительным барьером, дорожной развязки типа «лук» и четырёх путепроводов на пересечениях с местными дорогами.
Кроме того, на этом этапе будут установлены освещение на всех дорожных объектах, оборудованы две площадки отдыха для водителей и акустические экраны для защиты близлежащих садовых некоммерческих товариществ от шума. Также планируется установить станцию автоматической системы метеообеспечения с камерой фотовидеофиксации. Начало работ намечено на 2026 год.
Сейчас продолжается строительство I этапа Восточного обхода. В 2025 году были открыты два его участка: от пересечения с автодорогой К19-р до развязки у села Новолугового и на пересечении с автодорогой Академгородок — Кольцово. По проекту, Восточный обход должен будет разгрузить трассу Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к Новосибирску и обеспечить прямой доступ к трассам Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь».
Татьяна Картавых