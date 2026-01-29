Ричмонд
Проект III этапа Восточного обхода Новосибирска прошёл Госэкспертизу

По проекту, Восточный обход должен будет разгрузить «Чуйский тракт».

Государственная экспертиза одобрила проектную документацию на строительство III этапа Восточного обхода Новосибирска, сообщает Сибуправтодор. На этом этапе планируется возвести развязку, путепроводы и участок четырёхполосной трассы.

Как информирует пресс-служба ведомства, протяженность III этапа Восточного обхода составит 14,3 километра. Проектом предусмотрено строительство четырёхполосной автодороги с разделительным барьером, дорожной развязки типа «лук» и четырёх путепроводов на пересечениях с местными дорогами.

Кроме того, на этом этапе будут установлены освещение на всех дорожных объектах, оборудованы две площадки отдыха для водителей и акустические экраны для защиты близлежащих садовых некоммерческих товариществ от шума. Также планируется установить станцию автоматической системы метеообеспечения с камерой фотовидеофиксации. Начало работ намечено на 2026 год.

Сейчас продолжается строительство I этапа Восточного обхода. В 2025 году были открыты два его участка: от пересечения с автодорогой К19-р до развязки у села Новолугового и на пересечении с автодорогой Академгородок — Кольцово. По проекту, Восточный обход должен будет разгрузить трассу Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к Новосибирску и обеспечить прямой доступ к трассам Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь».

Татьяна Картавых