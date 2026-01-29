Ричмонд
Шесть корпусов, стадион и парк: на острове Русском построят «Тихоокеанскую школу»

ВЛАДИВОСТОК, 29 января, ФедералПресс. Городские власти утвердили строительство «Тихоокеанской школы» с детским садом на острове Русском по концессионному соглашению. Образовательный комплекс станет частью Инновационного научно-технологического центра «Русский», а его проектная документация уже прошла государственную экспертизу.

Источник: Reuters

Для строительства выделено два участка: 38,6 тыс. кв. м под школу и 11,5 тыс. кв. м под детский сад. Заключение концессионных соглашений по ним запланировано на 2026 год.

«Комплекс зданий расположится в районе поселка Мелководного, на западе полуострова Саперного. Он будет включать шесть корпусов для общеобразовательной школы, детского сада и центра дополнительного образования», — сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на постановление главы Владивостока Константина Шестакова.

В инфраструктуру комплекса войдут не только учебные корпуса, но и стадион с трибунами на 430 мест, парк с многочисленными игровыми и спортивными площадками, контрольно-пропускной пункт, подъездная дорога и другие необходимые объекты.

Ранее «ФедералПресс» писал, что власти Владивостока уже несколько лет не могут найти подрядчика для достройки заброшенного физкультурно-оздоровительного комплекса в Снеговой Пади.