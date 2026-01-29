СКИФ могут открыть летом 2026 года

Строящийся в наукограде Кольцово центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП "СКИФ) может начать свою работу уже в середине лета 2026 года. Об этом сообщил председатель СО РАН Валентин Пармон на встрече с журналистами.