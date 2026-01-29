СКИФ могут открыть летом 2026 года

Строящийся в наукограде Кольцово центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП "СКИФ) может начать свою работу уже в середине лета 2026 года. Об этом сообщил председатель СО РАН Валентин Пармон на встрече с журналистами.
«На декабрь готовность объекта — 97−98%. Владимир Владимирович Путин обещал приехать на открытие СКИФа, — а мы надеемся, что это произойдет к середине лета», — поделился планами Валентин Пармон.
Строительство крупнейшего в стране научного центра стартовало в 2021 году. На установке будут проводить исследования высочайшего уровня по множеству направлений: физике, химии, материаловедению, биологии, геологии, а также по гуманитарным наукам.
Андрей Лактионов