«Лукойл» рассказал о соглашении с Carlyle о продаже зарубежных активов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Соглашение «Лукойла» с американской Carlyle о продаже ей зарубежных активов не является эксклюзивным и зависит от согласования, в том числе США, продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями, сообщила российская компания.
Ранее «Лукойл» заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.
«Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC)», — говорится в сообщении.
«Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», — добавляется в нем.
Продажа Lukoil International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против «Лукойла» и его дочерних обществ, напомнили в компании.
Речь идет о санкциях Великобритании, США и ЕС, введенных в октябре прошлого года. В ответ «Лукойл» заявил о намерении продать свои зарубежные активы, согласовал ключевые условия сделки с международным сырьевым трейдером Gunvor. Однако сделка сорвалась из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
«Лукойлу» принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil в Финляндии. Также он является оператором проекта «Западная Курна-2» в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у «Лукойла» 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.