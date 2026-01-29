Схема движения автобусного маршрута № 22 изменится с 30 января во Владивостоке

Маршрут «Приморский океанариум — Мини-ТЭЦ “Центральная” — Поспелово — Канал (о. Русский) — Парис — Приморский океанариум» во Владивостоке будет следовать по обновлённой схеме с 30 января. Изменения связаны с вводом шести новых остановок на территории ЖСК «Остров» и в посёлке Поспелово, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Два остановочных пункта “Лесная” и “Поспеловская батарея” появляются в посёлке Поспелово, ещё четыре остановки — “Адмиральская, 67”, “Адмиральская”, “Поэтический переулок” и “Ул. Чингиза Айтматова”, обустроены на территории ЖСК “Остров”», — говорится в сообщении.
Движение маршрута будет осуществляться по следующей схеме:
Приморский океанариум — ТЭЦ «Океанариум» — ЖК «Остров» — Бухта Парис — Пожарная академия — ДВФУ (Южные ворота) — Кампус ДВФУ — Аякс — Вертодром — Мини-ТЭЦ «Центральная» — Лесная — Поспеловская батарея — Поспелово — Поспеловская батарея — Лесная — Школа № 5 — Канал — Школа № 5 — Мини-ТЭЦ «Центральная» — Вертодром — Аякс — Кампус ДВФУ — ДВФУ (Южные ворота) — Пожарная академия — Парис — Адмиральская, 67 — Адмиральская — Поэтический переулок — улица Чингиза Айтматова — Поэтический переулок — Адмиральская — Адмиральская, 67 — ЖК «Остров» — ТЭЦ «Океанариум» — Приморский океанариум.
Кроме того, для пассажиров маршрута № 22к вводится пересадочный тариф: при оплате проезда действует 50% скидка на поездки на муниципальных маршрутах № 15, 77, 11, 29, 29Б и 29К. Скидка распространяется в обе стороны, а время на пересадку ограничено и составляет 40 минут.
Напомним, глава Владивостока Константин Шестаков дал поручение усилить два городских маршрута — № 95 и № 15к. Для этого на линию уже на текущей неделе должны выйти пять новых автобусов, а на следующей — еще две единицы техники.
Отметим, что по данным администрации Владивостока, нехватка подвижного состава в городе оценивается в 30% от необходимого парка. Фактический выход транспортных средств на маршруты соответствует лишь 70% от расчетной потребности, что приводит к недовыпуску машин и сбоям в расписании. Ежедневно на 92 автобусных маршрута города выходит не менее 400 единиц транспорта от девяти предприятий. При этом 80% перевозок обеспечивают коммерческие операторы, и лишь 20% — муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1».