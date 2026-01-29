Схема движения автобусного маршрута № 22 изменится с 30 января во Владивостоке

Отметим, что по данным администрации Владивостока, нехватка подвижного состава в городе оценивается в 30% от необходимого парка. Фактический выход транспортных средств на маршруты соответствует лишь 70% от расчетной потребности, что приводит к недовыпуску машин и сбоям в расписании. Ежедневно на 92 автобусных маршрута города выходит не менее 400 единиц транспорта от девяти предприятий. При этом 80% перевозок обеспечивают коммерческие операторы, и лишь 20% — муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1».