За пробками и предостережением прокуратуры: что не так с новым мостом в Новосибирске

Несмотря на торжественное открытие в декабре 2025 года, четвёртый автомобильный мост через Обь в Новосибирске продолжает оставаться масштабной стройплощадкой, а его ввод в полноценную эксплуатацию откладывается на неопределённый срок. Получив статус одного из самых живописных объектов России по версии искусственного интеллекта 2ГИС, Центральный мост одновременно стал причиной транспортного коллапса и объектом пристального внимания надзорных органов. Прокуратура города уже вынесла официальное предостережение концессионеру за ненадлежащее зимнее содержание объекта.
«В соответствии с решением Арбитражного суда Новосибирской области срок завершения строительства объекта — 6 декабря 2025 года. Строительство ведётся в условиях просрочки концессионного соглашения, — сообщили в региональном Министерстве транспорта изданию НГС. — Работы на строительном объекте ведутся круглосуточно». Таким образом, при том что движение по мосту, соединяющему площадь инженера Будагова с площадью Труда, открыто, на нём полным ходом идут завершающие работы. Необходимо смонтировать акустические экраны, достроить ливневую канализацию, завершить устройство трамвайных путей и возвести тоннель на улице Станиславского.
Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский на пресс-конференции в «Интерфаксе» обозначил ближайшие планы: «В первой половине года мы должны на площади Труда поднять на второй этаж трамвай, то есть запустить его по эстакадной части. Это такое знаковое мероприятие на стройплощадке». Однако точную дату полной сдачи объекта и окончания всех работ в ведомстве назвать затруднились. Тем временем эксплуатацию и безопасность на этом гибриде действующей магистрали и строительной зоны несёт концессионер — ООО «Сибирская концессионная компания».
Проблемы начались сразу после открытия движения. Вместо разгрузки город получил 10-балльные заторы на подходах к новой переправе. Власти признают, что интеграция моста в существующую дорожную сеть дала сбой. «После запуска моста на улицах Военной и Ипподромской возникли заторы. Сейчас принимаются меры для их устранения и на площади Труда», — заявил Анатолий Костылевский. По его словам, для решения ситуации есть промежуточная и кардинальная схемы.
Первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев винит в пробках отчасти и водителей, приводя в пример перекрёсток Ипподромской и Военной: «За один цикл светофора на Военной собирается в среднем восемь машин, но зелёный сигнал горит всего 30 секунд. Из них 14 секунд уходят на то, чтобы разъехаться нарушителям». При этом чиновник предлагает альтернативу: «Хотя нарушителем можно и не быть. Можно развернуться на Ипподромской. Там пробег около двух километров — это меньше двух минут занимает».
На этом фоне прокуратура Новосибирска вынесла официальное предостережение концессионной компании. Поводом стала проверка безопасности движения на мосту в зимний период. «Прокуратура города объявила предостережение ответственному за содержание четвёртого моста лицу о недопустимости нарушений законодательства о безопасности дорожного движения при содержании дорог общего пользования в зимний период», — сообщили в надзорном ведомстве.
Пока городские власти, ГАИ и прокуратура борются с последствиями пуска моста, сам объект удостоился необычной художественной оценки. Фотография Центрального моста, сделанная Антоном Семёновым, вошла в топ-100 самых красивых кадров года по версии нейросети навигационного сервиса 2ГИС. «Фото в карточках мест и компаний в 2ГИС сортирует нейросеть — и поднимает наверх самые красивые и полезные кадры», — пояснили в проекте.
Сегодня по мосту, чья проектная пропускная способность составляет 70 тысяч автомобилей в сутки, уже проезжают десятки тысяч машин. Но делают они это с ограничением скорости в 40 км/ч, а камеры фото- и видеофиксации, хоть и установлены, пока бездействуют, ожидая утверждения окончательного проекта организации дорожного движения. История долгого строительства, начавшегося ещё в 2018 году и пережившего несколько переносов сроков из-за нарушений, продолжается.