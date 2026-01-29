За пробками и предостережением прокуратуры: что не так с новым мостом в Новосибирске

Первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев винит в пробках отчасти и водителей, приводя в пример перекрёсток Ипподромской и Военной: «За один цикл светофора на Военной собирается в среднем восемь машин, но зелёный сигнал горит всего 30 секунд. Из них 14 секунд уходят на то, чтобы разъехаться нарушителям». При этом чиновник предлагает альтернативу: «Хотя нарушителем можно и не быть. Можно развернуться на Ипподромской. Там пробег около двух километров — это меньше двух минут занимает».