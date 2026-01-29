Закон о ларьках принят в России

Ларьки и киоски можно будет устанавливать только в согласованных с органами местного самоуправления местах. Речь идет обо всех объектах НТО.
НТО — это временная постройка, которая не крепится прочно к земле, например, киоск или ларек. Такой объект легко установить, перенести на новое место или убрать. Появились специальные требования к его установке.
Мобильный торговый объект — так будут называться подвижные точки реализации товаров или услуг. В данном случае речь идет об автолавках, автомагазинах, прицепах и цистернах. Их включают в ту же категорию.
Региональные нормативные акты станут главными документами в работе с данными объектами. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя будут введены специальные требования. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на текст документа.
При этом закон не распространяется на фермерские хозяйства и не затрагивает сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Никаких запретов при размещении объектов на их землях при торговле агропродукцией не предусмотрено.