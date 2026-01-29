Ричмонд
Закон о ларьках принят в России

Совфед одобрил новые правила, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ларьки и киоски можно будет устанавливать только в согласованных с органами местного самоуправления местах. Речь идет обо всех объектах НТО.

НТО — это временная постройка, которая не крепится прочно к земле, например, киоск или ларек. Такой объект легко установить, перенести на новое место или убрать. Появились специальные требования к его установке.

Мобильный торговый объект — так будут называться подвижные точки реализации товаров или услуг. В данном случае речь идет об автолавках, автомагазинах, прицепах и цистернах. Их включают в ту же категорию.

Региональные нормативные акты станут главными документами в работе с данными объектами. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя будут введены специальные требования. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на текст документа.

При этом закон не распространяется на фермерские хозяйства и не затрагивает сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Никаких запретов при размещении объектов на их землях при торговле агропродукцией не предусмотрено.