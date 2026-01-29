Российских водителей предлагают не штрафовать за нарушение разметки в снегопады

В России обсуждается возможность временно отказаться от штрафов за нарушение дорожной разметки в дни сильных снегопадов. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Речь идет о ситуациях, когда разметка фактически не видна из-за снега. Формально такие штрафы можно оспорить, однако, как отмечается, на практике это удается далеко не всегда, поскольку нарушения фиксируются автоматическими камерами.
С инициативой выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, указав на проблему массовых штрафов в период снежных циклонов.
В письме отмечается, что в условиях сильных осадков водители нередко не могут различить дорожную разметку. В результате автомобили заезжают на выделенные полосы, совершают повороты в запрещенных местах или останавливаются там, где это формально запрещено правилами.
Все такие нарушения фиксируются камерами, после чего автовладельцам автоматически приходят штрафы. В отдельных случаях их размер достигает 4,5 тыс. рублей — например, за выезд на выделенную полосу общественного транспорта.
Авторы инициативы предлагают на время сильных снегопадов приостанавливать автоматическую фиксацию нарушений, связанных именно с разметкой. По их мнению, это позволит водителям сосредоточиться на безопасности движения, а не на попытках угадать расположение скрытых под снегом линий.
